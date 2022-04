Alain CREVEAU

Vous avez des projets à développer ? Des idées innovantes à formaliser et valider ? Un problème spécifique sans solution optimale disponible ?

Du cahier des charges à l'industrialisation en passant par les avant-projets, la conception, la modélisation, la simulation et le prototypage, Altinnov vous accompagne dans vos projets avec une approche innovation, éco-conception, design et qualité : énergies renouvelables et mobilité durable, en particulier électrique (VE, VH, VAE), aéronautique, médical et para-médical, adaptation au handicap, sports et loisirs, machines et équipements spéciaux,...



A bientôt pour les développer



Mes compétences :

Réglementation aéronautique européenne

Maintenance Aeronautique

Gestion de la production

CAO

Santé & sécurité au travail

Microsoft Office

Etude technique

Éco-conception, ACV

Traduction anglais français

Management de la qualité

Relations sociales

Conception mécanique