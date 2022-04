Georges HAJJAR

Après un parcours classique d'infirmier dans des services pointus (cancérologie réanimation), et ayant vécu l'informatisation d'un service, j'ai voulu étendre mon domaine d'activité à celui de l'informatique. J'ai donc rejoint une société d'édition de logiciels américaine. Un client français de cette société a souhaité m'intégrer à son équipe du service système d'information pour assurer le support utilisateurs du logiciel au bloc opératoire et en Réanimation et améliorer la qualité de l'information enregistrée.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

capacités relationnelles

Communication

Compétence informatique

Informatique

Milieu hospitalier

Organisation