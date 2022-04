Georges-Henry DUFOUR

Après avoir été assistant de direction en restauration rapide, je suis devenu adjoint du directeur dans un hôtel restaurant. Ayant des compétences variées et approfondies, je suis à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Informatique

Travail en équipe

Management

Accueil des clients

Gestion des stocks

Conscience professionnelle

Sens du contact

Internet

Documentation

Conduite de réunion

Suivi commercial et administratif

Ressources humaines