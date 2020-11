Georges JOUNENC

J'ai créé MULTIMEDIA DIFFUSION en 1995 afin de mettre à la disposition d’établissements scolaires, universitaires et culturels, et des organismes de formation, une double expérience pédagogique et informatique dans la mise en place des projets multimedia :

Réalisation de laboratoires d’enseignement, de centres de ressources multimedia, de médiathèques et cybercentres numériques en France et au Maroc.

MULTIMEDIA DIFFUSION développe aussi depuis 2000 à partir de FileMaker des solutions sur mesure pour TPE de diverses activités (Assurances, gestion, galeries, restauration, ..(membre de FileMaker Business Alliance).

MULTIMEDIA DIFFUSION adhère à CINOV-IT, chambre professionnelle des TPE PME du numérique.