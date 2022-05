Philippe DESINOR

Votre assistant virtuel personnel!



Afin de vous dégager des aspects qui ne font pas partie de votre mission et qui freinent votre élan, je prend en charge le coté technique de vos projets de coatching en ligne!



Avant les sessions:

En tant que gestionnaire et développeur de bases de données multi-relationnelles, j’organise entre autres:

• les listes de prospects et de clients,

• les agendas et prises de rendez-vous,

• les envois et suivis d’invitations...



Une solide expérience en réalisation de sites web à capacité commerciales et en support technique. me permet de vérifier et d’aider à optimiser tant votre équipement personnel que celui de vos invités potentiels. Je veille à la disponibilité de charriots de commandes fonctionnels!...



Durant les sessions,

J’utilise principalement Google Hangouts, Google Hangouts-OnAir et Youtube pour l’accessibilité, la flexibilité et la compatibilité de ces outils desquels j’ai une bonne maitrise.

• Je crée la salle de consultation virtuelle et je lance les invitations aux participants,

• Je n’occupe de l’accueil en salle d’attente.

• Je m’assure que tout est en place et du fonctionnement optimal des différents outils,

pour les

• Sessions privées,

• Sessions enregistrées,

• Sessions de groupes restreints,

• Audiences privées de groupes avec payements,

• Sessions publiques etc,

Je peux aussi,

• Me charger de présentations (Powerpoint, keynote…).

• Gérer les questions et commentaires en direct.

• Supporter l’animation de débats lorsque nécessaires!...



Après les sessions:

• Je prend en charge la récupération des enregistrement Youtube.

• le montage final,

• la distribution aux participants,

• la transcription des sessions

• et la création de versions audio lorsque nécessaire.

• Les posts sur les médias sociaux,

• l’optimisations auprès des moteurs de recherches.



Je suis le collaborateur, assistant technique expérimenté, dont vous avez besoin pour faire évoluer vos services et les offrir aisément par Internet.



Je suis Philippe Désinor, votre assistant virtuel personnel!

Conseiller techniques pour le coaching en direct sur Internet.

http://pdesinor.ca



Mes compétences :

Filemaker pro

Google Hangouts