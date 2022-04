Georges KAMGAING

Master et Docteur en Sciences et génie des matériaux, je suis spécialisé dans la mécanique et les procédés des métaux et composites. Je recherche un poste d'Ingénieur en Matériaux, Mécanique et Procédés dans L'industrie. Je dispose d'une solide expérience en R&D dans un environnement exigeant .

Je dispose également d'une bonne connaissance de l'entreprise notamment en Management de projet, en Comptabilité et en Négociation raisonnée. Doté d'une capacité d'analyse élevée, ouvert et adaptable, j'aime relever les défis et je ne m'arrête que lorsque ma mission est accomplie.



Disponibilité immédiate.



Mes compétences :

Matériaux composites

Métallurgie

Mécanique des structures

Calcul scientifique

Caractérisation des matériaux

Caractérisation mécanique

Modélisation numérique

Management de projet

Négociation