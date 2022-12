Julian DURAND

Initialement ingénieur à dominante mécanique avec une spécialisation dans les Matériaux et Procédés de mise en forme, je me suis ensuite orienté vers le monde de la Recherche en réalisant un doctorat dans les domaines de la Mécanique et des Matériaux.

Attiré par des problématiques concrètes, je travaille désormais dans le secteur industriel de l'Energie en tant qu'ingénieur d'études mécaniques.



Mes compétences :

Langage C/C++

Simulation numérique

Élément finis et calculs de structure

Conception mécanique

Science des matériaux

Python

Modélisation numérique

Mécanique

Recherche

Développement

Ingénieur

Production