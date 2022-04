Georges KANGOUM

Mes expériences en Logistique, Ventes et Management opérationnel d’équipes en France et à l’étranger, m'ont donné l'opportunité d'avoir une vision holistique des opérations logistiques et de l'optimisation de la performance.



Mon parcours professionnel m’a permis d’évoluer dans les secteurs du transport aérien, des technologies de l’information et de la communication, des services. J’y ai mené avec succès plusieurs projets et initiatives visant à accroître la rentabilité : réduction des coûts, optimisation de la gestion des stocks et des transports multimodaux.

Mon sens de l'organisation, ma capacité d'analyse et mon esprit d’équipe me permettent aujourd’hui de répondre aux enjeux complexes de la Supply Chain.



Je maîtrise avec aisance les systèmes d’information SAP, GALILEO, et autres progiciels de transport.



Je suis bénévole dans une association caritative et suis passionné de chant lyrique.



Mes compétences :

Logistique

SAP

Transport

Distribution

Gestion de projet

Négociation

Achats