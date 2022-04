Georges KNELL

Spécialiste en Marketing, diplomé et certifié expert par le Chartered Institute of Marketing, Georges a plus de 15 ans d'exérience en tant que Directeur marketing pour L'Oréal-Vichy, Seagrams vins et Spiritueux, Bongrain et les supermarchés Match en Europe. Reconverti dans l'enseignement, Georges a occupé le poste de vice doyen de Business School Lausanne et lancé 3 nouveaux Master. Il occupait auparavant le poste de directeur de programmes Marketing au sein de Grenoble Ecole de Management et le poste de vice-doyen de la London School of Business and Finance. Georges effectue également des missions de conseils au sein de grands groupes internationaux. Diplomé du MBA de la London Business School et membre Delta Mu Delta, Georges est aussi fellow du Chartered Management Institute.



Mes compétences :

Marketing

Management

Conduite du changement