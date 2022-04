Georges KRYCÈVE

Homme de Marketing.

Co-créateur du "Marketing Créatique(r)", une méthodologie permettant de comprendre et d'anticiper les comportements des personnes et des entreprises et de concevoir des solutions innovantes à toute problématique marketing.

Ancien Directeur Marketing d'Amora, Cointreau, Vandame.

Fondateur et Gérant du cabinet d'études et de conseil en marketing Income Consulting.

Fondateur du réseau des Experts en Marketing Créatique.



Auteur du "Marketing Créatique".



Un article sur le Marketing Créatique :

"Le Marketing Créatique, martingale de l'innovation"

http://visionary.wordpress.com/?s=marketing +cr%C3%A9atique



http://www.marketingcreatique.fr

http://www.incomeconsulting.fr



CONSULTANTS : DEVENEZ LICENCIES "MARKETING CREATIQUE" ET BENEFICIEZ D'UN OUTIL METHODOLOGIQUE STRUCTURANT ET TRES PERFORMANT POUR AIDER VOS CLIENTS A CREER L'AVENIR DE LEUR ENTREPRISE.

Pour en savoir plus, contactez moi.



Mes compétences :

Conseil