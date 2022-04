Georges LA RICARDIERE

Direction la Bretagne dans le Morbihan, prendre le bateau, embarquer pour une traversée de 50mn, cap sur l’île de Groix à La Ricardiere dans notre chambre d’hôtes ou il fait bon se reposer, décompresser, profiter de la douceur de vivre, se laisser réveiller par les oiseaux ou parfois par la corne du bateau.

A notre table nous vous préparerons votre petit-déjeuner ou tous les mets sont confectionnés par nous même et issus de l’agriculture biologique. Dans nos discussions nous vous guiderons dans vos choix d’activités « école de plongée, école de voile » ainsi que pour vos promenades à pied ou à vélo dans une île que les groisillons ont réussis à protéger afin de garder toute sont authenticité.

Ca y est, c’est décidé l’île de Groix est votre point de chute pour vous ressourcer. Le plus simple et le plus facile vous naviguez surArray notre site. Vous découvrez notre chambre d’hôtes, vous consultez nos différentes pages, en fonction de nos disponibilités vous choisissez vos dates et d’un clic vous réservez en ligne.

A très bientôt.

Marie et Georges





