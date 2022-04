Je m'appelle Georges LAKOUGNON. Après l'obtention de mon diplôme de Baccalauréat, je me suis spécialisé dans la conduite de divers véhicules: légers, poids-lourds, en commun et semi-remorques. je suis fier d'avoir décroché mon permis de conduire des catégories B,C,D,E. Aujourd'hui, Je suis à la recherche d'une structure ou d'une entreprise adéquate pour faire valoir mon savoir-faire. Je suis assidu,endurant,et je m'efforce toujours de rendre mon travail parfait. email : georgeslake732@yahoo.fr tel: 00228 91067335/ 99602931 0022673961654



Mes compétences :

Informatique

Chauffeur

Réception Hôtellerie

Assainissement non collectif

engins lourds