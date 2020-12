Georges Le MOULLEC

20 rue Félix Lemoine

44300 - NANTES

06.87.75.42.56.

g.lemoullec@gmail.com



Ex manager, spécialisé dans le recrutement, lencadrement et la formation déquipes commerciales (Ventes & Marketing) dans des environnements B to B & B to C.



Ambitions passées : Participer à la mise en place dune stratégie commerciale de développement et/ou de redéploiement ; Travailler, en équipe, sur des projets ambitieux ayant pour objectifs de rendre lEntreprise plus performante, mieux gérée, plus rentable et plus riche dans la qualité de ses rapports humains.



PARCOURS PROFESSIONNEL :





Energies Renouvelables



2006 Juin 2012

Société CEDE - Sautron ( 44 )

B to C

Dépt RH : Responsable Recrutement & Formation ( depuis fin 2007 )

Responsable Commercial Secteur Finistère (2006 /2007)



Informatique / Editeurs de Progiciels



2004 2005

Développement Commercial

Sociétés CAS GmbH / COMPUTIME / ADDJUST Technologies / LNM



2000 - 2004

Ingénieur dAffaires France

Société CAS France / Groupe SAP CNIT/Paris La Défense ( 92 )



1997 - 2000

Responsable Commercial France

SSII INFLUE - Suresnes ( 92 )





Produits « Grand Public » / Fabricants



1977 - 1996



Chef des Ventes Régional - Chef des Ventes National

Responsable National des Ventes GMS - Directeur National des Ventes

Directeur Commercial - Responsable de Division



Société CEPAP - LA COURONNE - Angoulême ( 16 )

Laboratoires VENDOME / Groupe MONOT Dijon ( 21 )

Société DEVANLAY - Troyes ( 10 )

Société PAGE - Thiais ( 94 )

Société Mc CAIN - Harnes ( 62 )

Société ABSORBA-PORON - Troyes ( 10 )

Société FRIGECREME - St Herblain ( 44 )



Mes compétences :

Vente

GMS

Conseil

Domotique

B to B

B to C

Marketing

Négociation

Informatique

Recrutement

Formation