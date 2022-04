Bonjour, je m'appelle Georges LEMOS du réseau I@D France et je suis votre conseiller privilégié sur le secteur COMPIÈGNE, que je connais parfaitement !

Je suis à votre disposition pour tous vos projets immobiliers (achat et vente) et je me ferai fort de vous conseiller sur tous ces aspects pratiques, juridiques et environnementaux.

Je suis à votre disposition soit :

- Par e-mail : georges.lemos@iadfrance.fr

- Par téléphone au 07 86 35 05 11

En profitant de mes compétences, vous bénéficierez de l'appui d'un réseau de proximité parmi les leaders du marché. I@D France, c'est aussi un maillage très fort avec l'appui de plusieurs centaines d'agents répartis sur toute la France.

Je suis conseiller immobilier I@D :

http://www.iadfrance.fr/fr/conseiller/ @Georges.LEMOS