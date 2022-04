Georges LIMA

Formation d'ingénieur en informatique (E3i)



Spécialisé dans les systèmes (UNIX/Windows) et les réseaux (TCP/IP)



Certification ITIL v3 Foundation par EXIN



Formations professionnelles :

Windows : Administration et Technologie de base NT 4

Réseaux : ATM, LAN, SNMP, HP-OV et CISCO View

Lotus Notes 5 : Implémentation Infrastructure Domino

HP OpenView : VantagePoint Operations I & II

Mercury Topaz (Business Availability Center) :

• Topaz Enterprise Reporting

• Topaz 4.5 VuGen

BMC Software Patrol 7 et BEM :

• Patrol 7 (Starter)

• BEM/BIM Programmation version 5.1







Ingénieur Systèmes et réseaux (5 ans) :

Systèmes UNIX/Linux et Windows XP/2003

Réseaux TCP/IP



Ingénieur d'intégration logiciels (6 ans) :

BMC Patrol 7 & BEM 7

IBM Tivoli ITSM 5 & TEC 4

HP BAC 7

HP Sitescope 10

HP OpenView NNM 6 & OVO 6



Mes compétences :

HP OpenView

Management

métrologie

Gestion de projet

BMC Patrol

HP BSM

Java Platform

Java EE