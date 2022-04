Georges-Louis VOYER

Http://www.gehel.com pour la part Artiste

http://voyer-communication.fr pour la part Publicité et Communication



Du lycée à l'équitation:

Bon élève durant toute ma scolarité, attentif et discipliné jusqu'au Bac littéraire, j'ai quand même dû, pendant toutes ces années, passer trop de temps à dessiner sur mes cahiers et copies ! J'ai dû trop « croquer » mes profs, trop illustrer les pensées adolescentes d'un gamin pourtant pas si mal dans ses baskets ! et çà na pas loupé; enfin si ! j'ai loupé mon bac A, à 1 point; Forcément, déjà inspiré par mes contemporains, je suis arrivé aux épreuves avec mon appareil photo. Du baccalauréat, je conserve donc un reportage très concret !

Pratiquant l'équitation à titre sportif, je me suis retrouvé en stage professionnel pour préparer mon Brevet d'Etat d'enseignant afin de rejoindre le projet familial d'ouverture d'un club hippique en Région Parisienne.

Passer des bancs de l'école, des classes douillettes et protectrices propices au cocooning, à la rudesse des nuits hivernales - dès 5heures du matin dans les boxes - aux innombrables heures d'entraînement et de tape-cul qui mettent à très mal le fondement même de mon individu: dur, dur !

Formation quasi-militaire qui vous propulse dans la réalité, quand bien même vous serrez les dents en vous accrochant à votre motivation : j'aime les chevaux, oui, j'aime les chevaux !

Ecole Nationale d'Equitation de Saumur et je décroche le sésame qui me plante en maître de manège.





De l'équitation à la pub :

J'ai 20 ans et la vie bien remplie d'un type de 20 ans, bien dans ses bottes. Durant mes rares heures à moi, je peins et dessine toujours, des murs de ma chambre célibataire aux toiles que j'accumule.

Un rencontre réorientera alors mon existence. Je ne parle pas là de celle qui deviendra ma femme et la mère de nos 3 enfants, mais d'une proposition d'intégrer une Agence de Publicité parisienne, en plein coeur du quartier de La Bourse à Paris.

Afin de prendre le temps de la réflexion, je devrais avoir l'honnêteté de dire : le temps de gagner du temps sur ma décision, je crée et illustre en free lance pour l'agence pendant presque une année, condamnant tous loisirs pendant mon seul jour de repos.

Et puis c'est le grand saut : ma créativité convainct, mon « coup de patte » séduit, je dois choisir. J'inverse alors les rôles en travaillant dans la pub la semaine, et rechaussant les bottes le week end.

C'est de nouveau le choc : je viens de troquer ma canadienne en mouton contre le costume-cravatte, la chambrière contre l'attaché-case et le grand air de Rambouillet contre le trafic du quartier de l'Opéra.

J'y apprends mon métier sur « le tas », me passionne pour mon travail. J'effectue des stages plus ou moins intéressants, vis des expériences édifiantes. Je suis passé des chevaux aux fauves et somme toute, je me constitue le bagage de directeur artistique.

Comme un complément au travail de l'image et de l'essentiel dans la Communication, je peins, sculpte et crée dès que possible.

L'individu grandit, l'homme mûrit, le mari et le père découvrent et endossent les responsabilités, la maturité fait son chemin.

J'enchaîne parallèlement les expositions privées, je façonne déjà ma carrière d'artiste puisque je vends donc je prends confiance.



La vie d'artiste :

Assuré de l'alimentaire en tant que directeur artistique, je développe mon sens autodidacte en m'offrant le luxe d'une boulimie d'explorations du monde artistique. Je travaille sans relâche mes matières, mes couleurs, mes formes et mes gestes. Je me confronte aux techniques les plus diverses et assouvit mes envies de création.

J'attaque alors les expositions publiques et collectives et consolide le point faible de tout créateur semble t-il : le doute.

Primé et récompensé à presque chacune de mes sorties, j'acquiert ce besoin de progresser encore et toujours.

Naviguant aujourd'hui sur les eaux de la publicité et de l'art, je mène de front les deux carrières.



Mes compétences :

Peinture

Création

Communication

Art

Illustration

Dessin

Imagination

Freelance

Graphiste

Publicité