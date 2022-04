Georges MALINARIC

Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge et recherche une PME en plein développement pour l’accompagner dans sa réussite. Je justifie d’une expérience de trois ans en qualité de Directeur financier acquise dans le secteur du commerce et d’une expérience de plus d’une dizaine d’années acquise dans le secteur de l’expertise comptable et l’audit.



Directeur financier : J’étais responsable d’une équipe d’une vingtaine de personnes regroupant l’audit interne, la comptabilité, le contrôle de gestion et la finance. J’ai développé et mis en place de nombreuses procédures de contrôle de gestion, j’étais responsable d’un projet et la mise en place portant sur un nouveau logiciel de gestion intégrée (facturation, stocks, interface avec la comptabilité). J’étais en charge du suivi du budget, des relations avec les tiers (commissaire aux comptes, conseils juridiques, banquier….).

Responsable comptable : J’étais responsable des ressources humaines, j’ai mis en place de nouvelles procédures comptables permettant l’amélioration et la productivité des arrêtés comptables mensuels et des reportings financiers en IFRS pour le groupe.

Chef de mission : Durant mes années chez Pricewaterhouse Coopers, j’ai participé à de nombreuses missions d’audit dans divers secteurs d’activités tels que le secteur associatif, les cliniques, la restauration rapide et diverses sociétés de services. J’ai également développé les missions d’audit non récurrentes dont les principales sont :Mission de réconciliation de comptes en normes US GAAP (G.E. Factofrance);

Mission d’audit comptable sur les comptes de la TVA sur 3 exercices comptables avec pilotage et amélioration de procédures comptables.

Missions d’audit des sous concessions de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, contrôle du chiffre d’affaires soumis à redevance aéroportuaire.

Anglais courant : J’ai travaillé en liaison directe avec le siège social du groupe détenant SAS Ultramare basé à Beyrouth (Liban) et participé à des réunions de travail et à l’amélioration de nouvelles procédures internes permettant le suivi et l’analyse des écarts entre l’activité réelle et le budget.



Je suis particulièrement motivé par le secteur du commerce et des prestations de services et suis désireux de mettre à profit mon expérience.