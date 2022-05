Stephanie BERCOT ORSINI

Issue d'une formation juridique, je me suis tournée vers les RH, plus précisement vers l'accompagnement, après avoir suivi un programme dédié aux jeunes diplômés (le DIP) proposé par un cabinet conseil RH. Désirant exercer un métier d'utilité sociale, à forte dimension relationnelle, j'ai profité de cette expérience pour comprendre les enjeux du métier de Consultant en reclassement et ai décroché mon premier emploi dans le domaine RH, en qualité de Conseillère outplacement.



Après avoir travaillé dans le cadre d'une prestation UNEDIC, puis d'un PSE, j'ai réorienté ma carrière professionnelle dans le domaine du Recrutement.



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en recrutement

Accompagnement