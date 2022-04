Georges MANYO

Mes 10 années d’expériences en logistique chez Hays Logistique et Mory Team, m'ont permis de développer des compétences dans la conception et l’organisation de la chaîne logistique et en management d'équipe.



J’ai acquis durant cette période des qualités pour assurer le pilotage et le fonctionnement des activités logistiques.



Ces expériences ont été renforcées par une formation de responsable en logistique à L’AFT-IFTIM à PARIS en 2011.



Cette formation m’a permis d’acquérir des nouveaux outils afin de mieux répondre aux évolutions de la supply chain et de maîtriser les enjeux de la mise en place des projets logistiques notamment les étapes d'un plan directeur logistique.



Soucieux d'intégrer une entreprise qui met en avant les compétences de ces collaborateurs, je vous propose ma collaboration pour un poste de Responsable Logistique au sein de votre société.



Mes compétences :

Infolog

Audit

Conception

5S

Management

Tableau de bords

Logistique

Microsoft Office

Analyse et Diagnostic

Planification

ASP

Coordination

Organisation