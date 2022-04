Georges MARIE HÉLÈNE

CYBERservices, créé en 2000 en Suisse, propose depuis15 ans, notre propre solution à travers la plateforme Klik and pay.

En 2012 CYBERservices Suisse a obtenu le statut d'Intermédiaire financier pour la mise en place d'un porte-monnaie électronique et CYBERservices Asia son statut d'Etablissement de paiement. CYBERservices Europe est depuis février 2014 un Etablissement de Paiement agréé par la CSSF à Luxembourg. Tous les e-commerçants d'Europe peuvent donc maintenant contracter avec CYBERservices Europe grâce au passeport de cet agrément.



CYBERservices, a pour vocation, à travers sa plate-forme Klik and Pay, d'apporter une solution technique conforme aux pratiques en vigueur pour répondre aux problématiques de paiement du E-commerce et du M-commerce.



Au delà de la solution technique, CYBERservices apportent aux e-commerçants de nombreux services à valeur ajoutée qui permettent à ses clients de se concentrer sur leurs propres objectifs en se reposant sur un outil performant et sur les conseils d'un professionnel spécialisé.



