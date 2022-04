Georges MARTIN

Homme d'entreprise et de réflexion, doté d'une vraie capacité à comprendre les situations et à imaginer des solutions réalistes, fort d'une longue expérience variée, internationale, de haut niveau, à l'aise dans les contextes les plus extrêmes (hyperinflation, guerre, dictature,fusion-absorption,chapter 11), toujours prêt à se remettre en cause et refusant la fatalité, j'ai décidé de consacrer mon énergie à faciliter la résolution des situations à dilemme ou périlleuses dans lesquelles se trouvent les entreprises en cette période troublée.



Pour les aider à ressortir mieux armées pour la période de l'après tourmente. Contribuer à la construction d'un monde économique plus serein, n'est-ce pas une belle ambition?



Parcours professionnel:



* International (USA, France, Allemagne, Italie, Algérie, Argentine, Brésil, United Kingdom). Après une solide formation financière par General Electric, directeur financier de filiales industrielles et commerciales, avant de racheter les actifs d'une société britannique spécialisée dans les réseaux informatiques et la redresser, puis l'incorporer à un réseau mondial de distribution de matériel d'impression informatique dont j'ai conduit la construction.



* Complété par 15 ans au service des stratégies de groupes leaders des NTIC au sein d'un cabinet de conseil à la création et à l'animation duquel j'ai contribué.





Visitez le site de Priopps : http://www.priopps.com



