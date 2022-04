Georges MARTINEZ

20 années d’expérience en management opérationnel de projets et d'équipes pluridisciplinaires innovants en environnement international



Intéressé par le management à forte connotation technologique, la "mise en produit" de systèmes de communications et/ou multimédia, la gestion de ligne de produit, la création et conduite de partenariats internationaux



Principales compétences:

• Définition et déploiement de stratégies technologiques (roadmaps, marketing stratégique, bizdev)

• Construction et conduite de programmes/projets/partenariats pluridisciplinaires

• Management opérationnel d’équipes internationales (Europe, Asie, Etats-Unis)

• Ingénierie de systèmes télécoms et multimédia





Profil disponbible aussi sur http://www.linkedin.com/in/georgesmartinez



Mes compétences :

IPTV

Mobile

Strategie

Business development

DVB

CAS

Management

marketing

Partenariats

Multimedia