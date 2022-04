Georges MBELLA

Bonjour,



Je suis un Développeur Front End et je prépare actuellement une spécialisation JS Full Stack de 4 mois sur les technos JavaScript les plus à la pointe telles qu'Angular JS, Node Js, MogoDB et Meteor JS...



Avec plus de 4 ans d'expérience en intégration web, mon domaine d'expertise le plus confirmé est le Responsive Design. Je donne en effet des cours en centre professionnel depuis décembre 2014.



Mes 3 principaux atouts :

- Expertise en Responsive Design natif + Sass (Pré-Processeur CSS)

- Culture Web très riche grâce à une veille techno quotidienne

- Grande capacité d'adaptation et d'intégration dans un nouvel environnement + Esprit d'équipe + Bilingue (FR/EN)



Qu'est ce que je cherche aujourd'hui ?

- > A court terme : une mission Freelance uniquement, que je mènerai en parallèle de ma formation. Idéalement à distance, pour toute ville en France ou ailleurs



- > A moyen terme : un stage pratique de 4 mois résolument tourné sur JavaScript



- > A long terme : Devenir LE Super Heros Front & Back JS



Mes compétences :

Anglais

CSS3

Design

Html5

HTML5 & CSS3

HTML5 CSS3

JQuery

JQuery Mobile

Mobile

Mobile Design

MySQL

PHP

Php MySQL

Responsive

Responsive web design

Web

Web design

Wordpress

Zend

CSS 3