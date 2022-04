Georges MÉDINGER

Mes compétences sont les suivantes :

- gestion de projet, assistance à maîtrise d'œuvre, à maîtrise d'ouvrage : respect des délais, coûts et qualité, élaboration de cahier des charges, organisation du développement, coordination interne, étude d'impact, maîtrise des risques, recettes et mise en production, encadrement de 4 personnes.



- consultant qualité et méthodes : rédaction de documents type selon les méthodologies clientes, conseils en amélioration des procédures de communication. Conseils pour l'utilisation d'UML et le développement objet et ses frameworks.



- très bonnes connaissances du développement objet et sa modélisation UML, d'Unix et des bases de données relationnelles.



