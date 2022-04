Georges MÉNARD

Après une expérience technique et commerciale de plus de 20 années dans le secteur des biens d'équipement destinés à l'industrie automobile, j'ai repris la société Froids et Mesures en septemnbre 2010 . Basés à Beaucouzé près d'Angers, nous sommes spécialisés dans la conception sur mesures, la réalisation, la mise en service d'enceintes climatiques et de phytotrons destinés aux laboratoires oeuvrant dans le domaine du végétal.



