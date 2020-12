JORGE MARQUES

Né le 20-10-1958

Nationalité Française

Niveau Bac



Contacts : GSM -

+ 351 910 174 100 (Pt)

+ 55 51 93 01 57 84 (Br)

E-mail - jorge.ma@wanadoo.fr



CHEF DE CHANTIER

Gestion de Chantier / Coordinations de Travaux de Montage / Supervision de Sous-Traitances



20 Années d'expérience sur chantier en France et à L'Etranger

Droit Permanent de Séjour et de Travail pour le BRESIL et L'UNION EUROPEENNE



SÉRIEUX – RESPONSABLE - MOBILE – DISPONIBLE



En 2012 - Sames France 'Groupe Exel' (Brésil), Supervision et Coordination de montage et mise en service de 18 robots d'application mastic. Mise en place, alimentation produit et raccordement électriques.

- Dürr France (Tanger/Maroc), Supervision de montage de cabines de peinture; d'application mastic; control qualité.



En 2011 - Eisenmann Brésil, Coordination opérationnel pour la réalisation d'un projet d'augmentation capacitaire d'une ligne de peinture de cabine de camion Man/VW

- Sté Costa France, Supervision/Coordination du déplacement d'une cuve de relargage de 250 m3, démontage; modification et remontage

- Dürr GmbH (Chine), Supervison de montage d'étuves de cuisson pour peinture automobile (VW)

- Eisenmann GmbH (Inde), Supervision/Coordination du montage des tuyauteries pour les fluides généraux (EI; AC; Gaz; Protection incendie, Eau Surchauffée et Eau Glacée). Installation d'une centrale de traitement des Eaux.



En 2010 - ABB Brésil, Travaux divers de traduction Français / Portugais.

- CMI Thermline Italie, Supervision de travaux de montage d'une tour de refroidissement pour une usine de galvanisation par bande en continue.

De 2004 à 2009 - ABB Robotique "Peinture / Soudure" Chef de Chantier, Coordinateur

De 2000 à 2004 - DÜRR Systèmes Supervision de chantier ; Chef de Chantier.

De 1992 à 2000 - ALSTOM AIR INDUSTRIE, Supervision de chantier ; Chef de Chantier



KNOW HOW en Suivit de : Travaux Neuf / Chantier D'arrêt / Revamping

 Principaux Equipements Installés :

o Structure Métallique (Charpente)

o Plateformes

o Cabines d'application (Peinture ; Mastic ; Cires ; PVC ; Etc. …

o Groupes de Chauffes

o Groupe d'Air / Unité de Ventilations

o Incinérateurs

o Etuves a convection et a infra-rouges

o Tuyauteries (multiple fluides)

o Clean Tunnel

o Salle Blanche

o Robots (Peinture Mastic et Soudure)

o Convoyeur

o Cheminées et Prises d'Air

o Gaines de Ventilations

o Calorifuges (pour Chaud et Froid)

o Tour de Refroidissement

o Extracteurs et Ventilateurs

o Pompes à Eau

o Unité de Traitement des COV

o Echangeurs; Instrumentations

o Divers Machines et équipements



o Principales Fonctions Exercées :

o Sur site, être le représentant de mon donneur d'ordre et du Projet

o Être partie prenante dans les objectifs des affaires en termes de délai, de qualité et de coûts

o Etablir les spécifications des dossiers de consultation des sous-traitants montage

o Etablir les modes opératoires

o Participer a la définition d'avant-projet

o Etablir les PPS-PS

o Planifié et coordonné les travaux (co-traitants, sous-traitants, fournisseurs, exploitant)

o Faire la gestion des livraisons et des réceptions de matériel sur site, m'assurer de leur qualité et conformité aux bordereaux de livraison

o Contrôler l'avancement des travaux et décidé des mesures correctives en cas de dérive sur le planning

o Contrôler la réalisation des ouvrages de génie civil

o Superviser et contrôler les travaux de montage mécanique et électrique

o Participé et/ou anime les réunions de chantier

o Informé régulièrement le projet/ chargé d'affaire de l'avancement du chantier, des faits marquants et des risques économiques et techniques éventuels encourus sur l'affaire

o Être garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité

o Obtenir le Constat d'Achèvement des Travaux prononcé par le Maître d'Œuvre

o Piloté la levée de réserves concernant le montage mécanique et électrique

o Participer à l'amélioration des installations futures, en capitalisant les retours d'expérience



Mes compétences :

Chef de chantier

Export

Montage

Métallurgie

International

Industrie

Supervision

Tuyauterie

Autonome et responsable

Disponible et mobile géographiquement

Structures métallique

Polivalance