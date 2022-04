Georges MOREIRA

ASET-BIDOIT DEVIENT INESSENS

Depuis 20 ans, soutenu par un actionnariat familial stable, notre groupe a su se renouveler et se diversifier avec un réel esprit de conquête pour accompagner nos clients et l’évolution des marchés des étiquettes. Le développement de notre groupe est lié à l’engagement quotidien de tous ses collaborateurs au service de ses clients, autour de principes d’action forts :



Investissements & Indépendance

Novateur & Naturellement à l’écoute

Engagés & Exigeants

Savoir-faire & Solutions d’impressions

Simplicité & Sérieux

Ethique & recherche de l’Excellence

Nouveaux services innovants & Notablement différents

Sens du partage, Satisfaction de nos clients & de nos collaborateurs



C'est avec l’ambition de poursuivre notre développement que notre groupe portera désormais un nouveau nom.

Et parce que nos principes d’action guideront à jamais nos choix pour notre futur, notre groupe portera les initiales de nos principes d’action : ASET-BIDOIT devient INESSENS.



INESSENS marquera à la fois la continuité de ce que nous avons construit depuis 20 ans et la naissance de nombreux projets innovants pour nos clients et nos collaborateurs.



INESSENS, L’INNOVATION DANS L’IMPRESSION

En constante croissance depuis sa création, le spécialiste de l’impression des étiquettes de vins et spiritueux fête en 2016 sa 20ème année d’existence. Cette année charnière est aussi celle d’une accélération en matière d’investissements avec 13 millions d’euros axés principalement sur de nouveaux outils de production et sites de fabrication. Ces investissements ont pour vocation de poursuivre notre croissance dans un secteur en pleine concentration et devenir un acteur incontournable au niveau national.

C’est dans ce contexte que le groupe a décidé de changer de nom dans un objectif de cohérence avec notre raison d’être : être plus qu’un imprimeur pour nos clients.



