Informaticien avec des compétences en vidéo numérique, je suis intéressé par le secteur de la numérisation, l'archivage et la mise en ligne par le réseau, de documents audiovisuels.



Compétences:

Management d’équipe et suivi de projet (audit de besoins, analyse de l'existant, organisation de déploiement, coordination d’équipe), pédagogie (création de manuels, sessions de formation), assistance à la mise en service et assistance téléphonique des utilisateurs, adaptation aux changements.



Exemple de réalisation de serveur de vidéos à la demande sur le réseau interne d'une entreprise:

http://www.tivoo.net/index.php?serveur-video



Mon cv:

http://www.tivoo.net/index.php?reports



Contact:

Tél. 06 66 16 30 20

georges.mottola (AT) gmail.com



Mes compétences :

Audiovisuel

Formation

GED

IPTV

Microsoft Serveur

Presse

Video

VOD