Georges PÉCONTAL

Directeur expérimenté de centres de profit, de services transversaux ou de PME, j'ai choisi d'évoluer vers le service aux personnes en situations de fragilité. Pour cela, j'ai suivi en 2012 une formation de niveau 1 (MBA M3SU : Management des Structures de Soins et Médico Sociales à l'Institut Léonard de Vinci à Suresnes).



Dans ce cadre, Adjoint à la Direction d’un EHPAD, j'y ai notamment démarré le volet 1 de la certification NF X50-058 de l'établissement et assuré par délégation les principales missions du directeur : commercialisation, ressources humaines, organisation, relation avec les prescripteurs. Ensuite, j'ai été Directeur de l'EHPAD "le Village d'Angervilliers" dans l'Essonne. Après l'écriture du projet d'établissement, l'inscription de l'établissement dans les différents réseaux gériatrique et la signature de la convention tripartite, j'ai animé son développement autour d'un accueil des résidents fondé sur une approche naturelle (jardins, animaux, chants, émotions) favorisant leur bien être.



Aujourd'hui je dirige un foyer d'accueil médicalisé (FAM) pour autistes basé sur une ferme.



Mes compétences :

Démarche qualité

Commercial

Management

Conduite de projets

Organisation et stratégie

Ressources humaines

Gestion d'équipes

Gestion

Qualité

Enseignement

Innovation

Communication

MEDICO SOCIAL