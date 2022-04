Georges PERRET

Coach & entraîneur d'équipes - dirigeant du cabinet CREA COACH, le génie mutuel :

Coaching holistique et créatif ; formation en créativité, communication & management.

Voir le site internet :Array

Intervenant in situ, en France et en Suisse romande.



Formation initiale et continue :

- Maîtrise et D.E.A des Sciences de la Communication

- Licence de Sociologie et DEEG de Sciences Economiques

- Nombreuses formations spécialisées en management



35 ans d'expériences professionnelles :

- Consultant-formateur intervenant au sein d'un cabinet indépendant au niveau régional et national ;

- Dirigeant d'une agence de communication d'entreprise pendant 14 ans dans la région Rhône-Alpes ;

- Directeur de la Communication puis Directeur-adjoint DRH de la Ville de Valence (2009 - 2012).



Principales références :

- Partenaire de la société ASK Partners

- Institut de formation "Learning Tree International"

- Entreprises de toutes tailles, collectivités locales et organismes publics.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Communication

Accompagnement

Management

Formation

Coaching