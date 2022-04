Georges RICHARD

Plus de quinze ans d'expérience, dans des domaines très différents comme le jeux, la microélectronique, le nucléaire ou la banque, en tant que responsable réseaux ou responsable de projets, m'ont permis de participer des projets opérationnels comme la refonte, l'évolution et la modernisation de SI.



Évoluant depuis 2012 dans le domaine de la sécurité des SI, en tant que conseil et accompagnement RSSI, en particulier sur les aspects de gouvernance sécurité, je décline la politique de sécurité en fonction des spécificités, définis les processus et objectifs de sécurité en fonction des besoins métier, cartographie les risques, anime les comités sécurité et participe à la sensibilisation dans un domaine à fortes contraintes normatives et juridiques.



Mes compétences :

Réseaux

DSI

EBIOS

Responsable informatique

Management

ISO 27001

ITIL Foundation V3

PRINCE 2

TCP/IP

Sécurité informatique

LAN/WAN > LAN

LAN/WAN > WAN

Audit

Tankers

LAN/WAN

ITIL