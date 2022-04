Georges RIZK

La SCIENCE au service du SPORT pour une PERFORMANCE OPTIMALE



Actuellement entraîneur de tennis et préparateur physique, j’utilise mon approche scientifique pour analyser la performance selon quatre axes majeurs : Les qualités physiques, les capacités tactico-techniques, les habitudes alimentaires et les qualités mentales.



Cette analyse me permet de définir des objectifs prioritaires dans chacun de ces axes et de planifier des stratégies adaptées prenant en compte les contraintes environnementales rencontrées pour une approche holistique du sportif :



Le développement de qualités physiques au service de l’apprentissage technique



L’apprentissage technique au service des intentions tactiques



Les stratégies de récupération pour optimiser l’entraînement



Les stratégies nutritionnelles pour maximiser les adaptations induites par l’entraînement



La préparation mentale pour une meilleure gestion des émotions et de la concentration



LE TOUT pour un DÉPASSEMENT DE SOI et une PERFORMANCE OPTIMALE sur le LONG TERME !