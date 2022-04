Georges ROUSSEL

J'exerce depuis 1980 le métier de Technico-commercial, V.R.P en début de carrière sur le grand-est & à l'export (Allemagne et Suisse). je suis spécialisé depuis les années 2000 au niveau technique Industrielle dans la fixation et la menuiserie pour un groupe Suisse & Allemand. Organisé, méticuleux, motivé, et combatif je recherche un poste sur ma région Alsace-Lorraine & Est. Je suis mobile sur ce secteur et souhaite exercer pour un groupe Français, Allemand, Autrichien. Je parle l'Allemand couramment, ainsi que l'Espagnol & maitrise l'outil informatique Word , Excel, Hercule-pro.



Mes compétences :

Autonomie

Persévérance

Dynamisme

Organisation