Georges SANGARET

Promouvoir la recherche en matière d' énergies renouvelables dans les espaces de la CDEAO et UEMOA .



accès à l'eau potable . irrigation maîtrisée .respect de l'environnement . réduction de la pauvreté .



-La production de lumière permettant d'avoir une activité dans de bonnes conditions en début de soirée

-l'accès à l'information par la télévision et la radio

-besoins minimaux de réfrigération pour la conservation de médicaments et certains aliments

-le pompage et le traitement de l'eau

- Le fonctionnement des machines agricoles facilitant les taches ménagères .



Les priorités auxquelles on pense ne sont souvent pas celles des habitants de ces zones isolés .

les constructions d'écoles sont souvent perçues comme des besoins prioritaires avant l'éclairage par exemple ou les dons de médicaments avant l'eau potable .



Le changement climatique est la première cause de migration humaine et même des nouvelles maladies .

Nous devons être très attentifs à cela .



Mes compétences :

Froid commercial

Climatisation

Solaire thermique

Pompage solaire

MACHINES A GLACE écailles

Matériels C.H.R

DOMOTIQUE

Ballons thermodynamique

Froid industriel

Photovoltaïque sites isolés

VRV(débit de réfrigérant variable) 2,3,4