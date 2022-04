Georges TALINA

Bonjour,



Aujourd'hui pleinement engagé dans un projet de reconversion professionnelle, le choix de la formation en Mastère Spécialisé "System Engineering" de l'ISAE, pour la réussite autant technique qu'humaine de ce projet, a été sans aucun doute le choix le plus pertinent par rapport à mon parcours.



Au cours de ma carrière dans les Télécommunications Mobiles (Alcatel, Motorola), j’ai pu démontrer, à travers les différentes étapes des développements de logiciels embarqués auxquels j'ai participé (du codage à la validation complète d’ensembles logiciels complexes, et ceci en laboratoire, en clientèle ou directement sur le terrain), mes capacités d'analyse, ma curiosité technique, ma rigueur et mon souci constant de la qualité.



De plus, mon dernier poste au sein de Motorola m’a offert l’opportunité non seulement d’encadrer une équipe d’une dizaine de personnes, encadrement à la fois technique (élaboration de solutions, planification et répartition des tâches, suivi d’avancement des projets), et humain (entretien d’évaluation, gestion des conflits), mais aussi de toucher aux problématiques des relations avec les clients finaux. Cette expérience a donc ajouté à mon profil des compétences certaines en gestion de projet et management d’équipe, et développé une nécessaire qualité d'écoute et de synthèse, d'anticipation et de conviction.



Les enseignements du Mastère Spécialisé "System Engineering", le stage en Gestion de Configuration qui a suivi ainsi qu'une première expérience de modélisation, chez THALES ALENIA SPACE, ont renforcé mon background professionnel de compétences en Ingénierie Système.



Actuellement en mission pour ALTRAN SO, chez INTEL Corp., je participe à la gestion des exigences d’intégration SW/HW des plates-formes communicantes Intel (tablette et smartphones), à travers le déploiement d’un Catalog d'exigences, sous l’outil de gestion des exigences Contour, ainsi qu'à la définition et mise en place des processus de gestion du-dit Catalog et de maintenance des exigences.



Cordialement,

Georges TALINA



Mes compétences :

Contexte international

Customisation

Engineering

Gestion de configuration

Gestion de projet

Gestion des exigences

Ingénierie

Ingénierie système

International

Management

Management d'équipe

Modélisation

System engineering

Télécommunication

Validation