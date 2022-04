Karine LEMAIRE

Ingénieur logiciel temps réel embarqué avec un fort intérêt pour la recherche de l'Excellence.

J'utilise toutes les ressources disponibles et en crée de nouvelles lorsque cela est nécessaire pour obtenir un haut niveau de qualité dans chaque projet.



Compétences

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Agile, Développement Logiciel et Intégration Continue ( Git / Gerrit / Jenkins / JIRA ).

► Programmation en C / Perl / Python / Shell Script / Javascript / XML / CGI

► Debugger : ddd / gdb / Lauterbach Trace32

► Anglais courant : Expérience professionnelle dans un environnement International et multiculturel

► Communication efficace

► Compétences transverses ( résolution de problème, esprit d'équipe, qualité, organisation )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Reconnaissances / Certifications

------------------------------------------------------------------

► Continuous Improvement Leader

► Résolution de problèmes ( Six Sigma Green Belt )

► Gestion de projet ( PMP )

------------------------------------------------------------------