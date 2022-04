Georges TRAON

J'ai travaillé pendant 15 ans dans le commerce à l'écoute et au service de mes clients.



Aujourd'hui, je suis en charge de la bonne gestion des achats pour le centre AFPA de Morlaix.



A coté de cela, j'aime le sport et la nature, je suis encadrant bénévole VTT dans l'école de cyclisme de ma commune.



Je m'appelle Georges.



Mes compétences :

Vérification des stocks

Réceptionner les stocks

Gestion des stocks

Electricité

Agencement de magasins

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique

Vente

Approvisionnement et achats

Animation commerciale

Négociation commerciale

gestion et suivi de travaux