Georges TSAKNAKIS

Business développeur et directeur de projet expérimenté dans les secteurs TIC et jeux d’argent avec large exposition internationale. Vaste expertise en appels d’offres et ventes BtoB, coordination de relations clients et partenariats et gestion du cycle de vie entier de projet pour le développement, livraison et opération de solutions et services intégrés.



Mes compétences :

Business development

Gestion de projet

International business development

Management opérationnel

Business Analysis

Gestion de produit

Management

Étude de marché

Bid management

Gestion de projets internationaux