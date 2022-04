Georges VERCUEIL

Bonjour,



Je recherche pour la Nouvelle Calédonie mon remplaçant : ( cause retraite)



Actvitité:



Expert en BTP / conseils

Expert d'assurances





Rachat de 35% du cabinet

Possibilté de racheter 50% du bureau.





Honoraires assurés entre 135 000 et 150 000 euros pour la part cédée depuis 6 ans ( libre choix des congés annuels )





Investissement pour les 35% 78 000 euros non négociables

Bureau pour les 50 % 56 000 euros( pas d'obligation) . Le loyer et les frais de fonctionnement de la société sont en sus des honoraires perçus.





Coût de la vie à Nouméa environ 4000 euros soit 48000 euros



Accompagnement assuré pendant la période nécessaire



Actuellement cinq actionnaires dont trois actifs au sein de la SECE.





Profil recherché:



Ingénieur ou Techniicien supérieur ou DTU de préférence BTP





Merci de diffuser cette annonce



Cordialement



G.VERCUEIL