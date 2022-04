Georges VICENTE

-Analyste Responsable d’application

-Expert Cobol MVS

-Très bonne capacité d’analyse

-Rédaction de Spécifications Détaillées Fonctionnelles et Techniques

-Conception stratégie de tests

-Maintenance évolutive et corrective



*Système Exploitation : MVS – UNIX

*SGBD : DL1 / DB2 V8/ ORACLE 10G

*Langages de programmation : CICS / COBOL / JCL / C / C++ / XML / *JAVA / SQL/PLSQL/SHELL

*Méthode Conception : MERISE

*Autres : SPITAB / OVERLAY / VISIO / BO



Mes compétences :

Mainframe

Cobol

Batch

Cics

DB2

PL/SQL

Shell