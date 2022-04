Georges VIGNERON

A 44 ans, mon parcours professionnel m’a amené à intervenir sur une large gamme de projets (de quelques dizaines de k€ à plusieurs millions d’euros) dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

Autonome, j’ai pu, dans des structures de tailles variées et des contextes réglementaires contraints (ICPE, INB), allier le pragmatisme requis pour la conduite de travaux à la rigueur nécessaire à des études et analyses. Mon expertise dans les Sciences de la Terre m’a permis d’être une force de proposition et d’avoir des responsabilités dans des actions de recherche, d’étude et de développement tant au sein de groupements nationaux qu’internationaux.

Curiosité intellectuelle et goût du travail en équipe m’ont conduit à développer des capacités à intégrer et synthétiser des données de toute nature (scientifiques, techniques, financières, juridiques…) pour les besoins d’évaluations des risques environnementaux et en accompagnement de projet industriel.



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Nucléaire

pétrole