Georges VINCENS

Mes compétences générales:

-Gestion et conduite de projets industriels internationaux et multi-sites

-Management d'équipe importante

-Plan de management général

-Mise en place et suivi de planning directeur

-Gestion des couts et des budgets

-Conseil en méthodologie de développement projet

-Formateur en management projet

-Formateur et animateur Qualité : AMDEC



Quelques expériences chez des clients :



- JOHNSON CONTROLS

- JTEKT Europe

- TI Automotive

- PLASTIC OMNIUM

- INERGY

- VISTEON

- PSA

- RSA

- FAURECIA