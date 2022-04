Georges-Xavier BLARY

Vous créez un produit ou un service digital? Vous refondez votre site web ou votre appli? Vous souhaitez vous digitaliser?



Je vous apporte les méthodes et les compétences pour couronner de succès vos projets digitaux.



En près de 15 ans d'expérience, j'ai occupé un grand nombre de fonctions à tous les stades des projets numériques. Je suis l'interface idéale entre toutes les parties prenantes car je parle le langage de chacun pour porter et diffuser une vision commune de vos projets auprès de tous. Mais si je devais résumer mon parcours en 3 expressions, ce seraient : stratégie digitale, user centric et data driven.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse technique

AMOA

Ergonomie

Analyse fonctionnelle

Accessibilité du Web

SEM

Développement web

Web analytics

Prototypage

Rédaction web

User interface design

Création de site web

UX design

MOE

SEO

Web design

Webmarketing

Spécifications fonctionnelles

Test utilisateur

Gestion de projet fonctionnel

Test fonctionnel

Recette fonctionnelle