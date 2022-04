Je suis artiste peintre exerçant cette profession depuis 1994.

Ma démarche artistique est principalement surréaliste, de par une étude du symbolisme exploitée par ce courant, à laquelle vient se greffer un concept personnel de l’influence des couleurs sur l’inconscient. Une recherche entamée il y a 5 ans suite à une interprétation approfondie de quelques toiles exécutées de manière dite « spontanée ». De cette recherche découle une vision idéaliste de l’art se référant à une philosophie idéaliste. C’est de cette dernière dont ma peinture est la plus représentative soit : « l’idéalisme ».





Né le 04 juillet 1971 à Lille en France



Georges Zannol appartient à la famille des artistes surréalistes et ses travaux sont presque toujours réalisés à l’huile ou à l’acrylique et le support favori reste habituellement la toile de lin ou coton.



Voilà bien un acteur atypique qui sait tout faire et vous trouverez la même réussite en termes artistiques que techniques, qu’il s’agisse de perspective, de composition ou de tonalité.



Plus important pour l’artiste que les effets de matière, le dessin est soigneusement agencé avec une rigueur absolue et il semble bien que le temps nécessaire ne sera jamais un obstacle, Georges Zannol a toujours son temps…



Avec « Enigme Freudienne » ou « Vishuda » vous entrez immédiatement dans l’univers surréaliste du créateur, les ombres et la plastique des personnages sont parfaitement rendues dans l’esprit même voulu par le maître.



Les portraits comme « Anne de Méjanès » un peu à la manière de Philippe de Champaigne nous rappelle l’importance des jeux d’ombre et de lumière.



Maître es-lumière d’une peinture irradiante, par la finesse de la touche et des jeux subtils dans ses représentations, l’artiste révèle l’illusion d’un monde désemparé.



De ses rencontres avec ses thèmes favoris le peintre nous offre autant d’images marquées du sceau d’un surréalisme certes poétisé, mais perçu à travers un regard critique et affecté.



Quelque soit le sujet, l’harmonie entre les différents éléments reste en parfaite cohérence.



Sans doute un peu virtuose, avec un don inné qu’il a évidemment amplifié après avoir connu le doute et le tourment, mais en conservant toujours au fond de lui-même cet immense désir d’avancer.



Sensible à un monde troublé par d’incessantes injustices, l’artiste nous rappelle par la dérision ou l’ironie que nous sommes fragiles avec nos certitudes et notre épée de Damoclès.



Si l’enthousiasme n’apparaît pas toujours dans les compositions, c’est qu’à l’émotion initiale succède la réflexion à long terme, une interrogation sur le sujet, dont il entend restituer la vérité au point de s’attarder à cerner d’une touche millimétrée les contours d’un visage familier.



Vous pourrez objecter que la technique n’est pas tout, ce qui est vrai, mais là encore, Georges Zannol nous dévoile une réflexion riche d’humanité qui s’éloigne des platitudes.



Avec Georges Zannol, vous allez partir en voyage initiatique au travers d’une œuvre peu commune qui ne laissera personne sur le bord du chemin, un voyage où l’esprit et le cœur rencontrent la lumière qui fait vibrer ce maître….



J. St-Aubin, Critique d’art.



