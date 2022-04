Georges ZOGO EDZANG

Mon travail consiste à concevoir et à rendre effective la stratégie commerciale globale de l'entreprise. Intégrant la donne communicationnelle de la marque tant en interne qu'en externe. l'amélioration du service à la clientèle grâce à une stricte application des process par la RH est une de mes exigences, car participant à fixer une image attrayante et divertissante à notre marque.

La gestion de la RH commerciale est également prépondérante dans ma tache, évaluation, affectation, motivation, recrutement et tenue de fichier paie. sont le gros du travail en rapport avec cette facette de mon job.

Tous ceci devant indubitablement converger dans la réalisation des objectifs tant qualitatif que quantitatif.



Mes compétences :

Dynamisme

Ecoute

Objectivité

Perfectionnisme

Ténacité