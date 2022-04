James Vincent BOUGUIAGUILAT

Mr Mackoussa B. James Vincent,35 ans et de nationalité Gabonaise. Et j'ai comme qualilité professionnelle:



Concepteur de logiciel tout secteur.

Concepteur d'appareil électronique, modulaire et kit.

Concepteur de site Web Internet.

Compétence en maintenance informatique.

Consultant en projet informatique, électronique et installation réseau.

Consultant en gestion de ressource humaine.



Voici en quelques mots mes qualités professionnelles.

Mon inscription sur le réseau Viadeo et la diffusion de mon profil à travers le monde doit me permettre de pouvoir rendrer en contact avec les personnes, les entreprises Intéressées par mes compétences. Je suis à votre écoute pour toute sollicitation professionnelle.



Mes compétences :

Conception

Electronique

Informatique