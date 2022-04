Didier LARGY

Première partie de carrière militaire en unité de combat. Commandement d'une unité de 120 personnes en France et en situation de crise à l'étranger.



Deuxième partie de carrière dans le service infrastructure de la défense. J'ai essentiellement été en charge de la gestion de patrimoine en Bretagne et en Guyane, avec la rédaction et le suivi de marchés publics de travaux et de la maîtrise d'oeuvre de travaux de maintenance et de réhabilitation. Mon dernier poste dans la défense consistait à conduire les projets d'investissement pour les bases de défense d'Evreux et de Bourges-Avord.



Cherchant à me lancer un nouveau challenge, j'ai créé mon entreprise en mars 2015 au sein de la franchise La Maison Des Travaux.



Mes compétences :

Maintenance

Maitrise d'oeuvre

Organisation professionnelle

Management

Relations commerciales

Rigueur, adaptabilité