Georget MÉDO

J'ai eu la chance de travailler dans des secteurs variés et tous très différents. Le seul lien réunissant ces secteurs professionnels était "la Formation sur le terrain".



Mon premier emploi marquant fût commis en douane, classier-archiviste, aide-déclarant et déclarant en douanes à l'Agence en douanes BOULANGER.

Mon second emploi marquant fût dans le secteur ambulancier. Et là encore, malgrès les cours de secourisme et le passage du Certificat de Capacités Ambulancières, l'apprentissage se fait tout les jours auprès de nos patients.

Mon dernier emploi actuel comme chauffeur livreur installateur est la livraison et l'installation de lits hospitaliers dans des cliniques, maisons de retraite, etc... Je suis en contact direct avec la clientèle et par conséquence ma fonction me permets de représenter la Société Home Médical Service et d'établir et d'entretenir encore plus le lien fournisseur/client.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Courageux

Ecoute

Entourage