Georgette SOUAID

Économiste,

Ingénieur/Chercheur en Economie d’énergie et du développement durable.

Des questions sur la vulnérabilité, L’innovation, le management des risques, changement climatique et l’évaluation des projets.

Mes objectifs :

Améliorer mes compétences professionnelles dans un milieu de travail dynamique et stable, et d'utiliser mes compétences dans les meilleures conditions possibles pour atteindre les objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Economie industrielle

Gestion du risque

Étude de marché

Management

Economie de l'environnement

Economie d'énergie

Développement économique

Recherche scientifique

Développement durable

Travail en équipe

Analyse de données

Gestion de projet

Leadership

Energies renouvelables

Coordination de projets