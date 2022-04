Georghy FUSCO

Anciennement élève au lycée AUBANEL à AVIGNON en option "Administrateur des Réseaux

Locaux d'entreprises" du BTS Informatique de Gestion puis en formation en alternance MCITP (ex

MCSA : Microsoft Certified System Administrator) dans l'école ASTON (Paris 92), et pour finir

une formation au sein de l'IUT de Valence en alternance qui m'ont permit d'approfondir mes

connaissances en réseau, je recherche à acquérir de nouvelles connaissances en informatique et plus

spécialement dans le domaine des réseaux informatiques.



Mes compétences :

Informaticien

Informatique

Internet

Sécurité

Informatique reseaux

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Office

Maintenance informatique

Maintenance

Linux

Active Directory

Réseau